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Зеленський пропонує Раді створити два спеціалізованих адмінсуди

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 травня 2025, 12:10
Зеленський пропонує Раді створити два спеціалізованих адмінсуди
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Джерело: картка законопроєкту №13302, "Укрінформ"

Деталі: У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено на виконання вимог Конституції, Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду" для започаткування діяльності згаданих судів.

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Законопроєктом пропонується утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у місті Києві та поширенням територіальної юрисдикції цих судів на всю територію України.

Перед цим Вища рада правосуддя погодила законопроект президента "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду".

Що було раніше: У грудні 2022 року Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

ЗеленськийВерховна Радасудзаконодавство
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