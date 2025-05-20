Зеленский предлагает Раде создать два специализированных админсуда
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Источник: карточка законопроекта №13302, "Укринформ"
Детали: В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан во исполнение требований Конституции, Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законодательные акты относительно правовых основ образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда" для начала деятельности упомянутых судов.
Законопроектом предлагается создать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с их местонахождением в городе Киеве и распространением территориальной юрисдикции этих судов на всю территорию Украины.
Перед этим высший совет правосудия согласовал законопроект Президента "Об образовании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда".
Что предшествовало: В декабре 2022 года Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.