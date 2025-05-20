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Зеленский предлагает Раде создать два специализированных админсуда

Станислав ПогориловВторник, 20 мая 2025, 12:10
Зеленский предлагает Раде создать два специализированных админсуда
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Источник: карточка законопроекта №13302, "Укринформ"

Детали: В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан во исполнение требований Конституции, Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законодательные акты относительно правовых основ образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда" для начала деятельности упомянутых судов.

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Законопроектом предлагается создать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с их местонахождением в городе Киеве и распространением территориальной юрисдикции этих судов на всю территорию Украины.

Перед этим высший совет правосудия согласовал законопроект Президента "Об образовании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда".

Что предшествовало: В декабре 2022 года Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

ЗеленскийВерховная Радасудзаконодательство
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