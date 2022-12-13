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Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

Роман ПетренкоВівторок, 13 грудня 2022, 19:38
Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: На сторінці законопроєкту ввечері 13 грудня з'явився надпис, що його повернуто до парламенту з підписом президента. 

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Передісторія:

  • Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте висновок комітету ВР про його ліквідацію через 1,5 роки співпав з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка
  • 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
  • У ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які "будуть позбавлені доступу до правосуддя". 

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя.

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