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Хакер за 1000 грн продавав місця в е-черзі сервісних центрів МВС: справу розгляне суд

Українська правдаВівторок, 20 травня 2025, 12:52
Хакер за 1000 грн продавав місця в е-черзі сервісних центрів МВС: справу розгляне суд
Поліція Києва

У Києві судитимуть 27-річного мешканця Київщини, який втручався в роботу електронної черги сервісних центрів МВС і продавав талони.

Джерело: Поліція Києва

Дослівно: "За даними слідства, фігурант через Telegram-бот підшукував "клієнтів", які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін".

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Деталі: Використовуючи власну програму, чоловік перехоплював сесії інших користувачів на сайті держустанови та бронював талони на ім’я своїх замовників.

Один такий талон коштував щонайменше 1000 гривень. За день хакер генерував близько 50 заявок, а оплату отримував на банківські картки.

 

Незаконну схему викрили в листопаді 2024 року співробітники поліції, кіберполіції та Департаменту внутрішньої безпеки за сприяння Головного сервісного центру МВС.

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Після затримання чоловіку оголосили підозру за частиною 5 статті 361 КК України – несанкціоноване втручання в ІТ-системи в умовах воєнного стану.

 

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з обмеженням займати певні посади на строк до трьох років.

Передісторія: 

хакериМВСсуд
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