Хакер продавал места в электронной очереди сервисных центров МВД за 1000 грн: дело рассмотрит суд
В Киеве будут судить 27-летнего жителя Киевской области, который вмешивался в работу электронной очереди сервисных центров МВД и продавал талоны.
Источник: Полиция Киева
Дословно: "По данным следствия, фигурант с помощью Telegram-бота подыскивал "клиентов", которые хотели получить талон в сервисные центры МВД в кратчайшие сроки".
Детали: Используя собственную программу, мужчина перехватывал сессии других пользователей на сайте госучреждения и бронировал талоны на имя своих заказчиков.
Один такой талон стоил не менее 1000 гривен. В день хакер генерировал около 50 заявок, получая оплату на банковские карты.
Незаконную схему выявили в ноябре 2024 года сотрудники полиции, киберполиции и Департамента внутренней безопасности при содействии Главного сервисного центра МВД.
После задержания мужчине было предъявлено подозрение по части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в ИТ-системы в условиях военного положения.
В настоящее время обвинительный акт передан в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением занимать определённые должности сроком до трёх лет.
Предыстория:
- В 2024 году СБУ задержала 18-летнего хакера, который готовил атаки на государственные сайты Украины.