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Хакер продавал места в электронной очереди сервисных центров МВД за 1000 грн: дело рассмотрит суд

Украинская правдаВторник, 20 мая 2025, 12:52
Хакер продавал места в электронной очереди сервисных центров МВД за 1000 грн: дело рассмотрит суд
Полиция Киева

В Киеве будут судить 27-летнего жителя Киевской области, который вмешивался в работу электронной очереди сервисных центров МВД и продавал талоны.

Источник: Полиция Киева

Дословно: "По данным следствия, фигурант с помощью Telegram-бота подыскивал "клиентов", которые хотели получить талон в сервисные центры МВД в кратчайшие сроки".

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Детали: Используя собственную программу, мужчина перехватывал сессии других пользователей на сайте госучреждения и бронировал талоны на имя своих заказчиков.

 

Один такой талон стоил не менее 1000 гривен. В день хакер генерировал около 50 заявок, получая оплату на банковские карты.

Незаконную схему выявили в ноябре 2024 года сотрудники полиции, киберполиции и Департамента внутренней безопасности при содействии Главного сервисного центра МВД.

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После задержания мужчине было предъявлено подозрение по части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в ИТ-системы в условиях военного положения.

 

В настоящее время обвинительный акт передан в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением занимать определённые должности сроком до трёх лет.

Предыстория:

хакерыМВДсуд
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