ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ

20 травня Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост топдипломатки ЄС Каї Каллас у мережі Х

Пряма мова Каллас: "ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини".

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Деталі: Топдипломатка додала, що ЄС готує "ще більше санкцій проти Росії".

"Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – підсумувала Каллас.

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