ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ
Вівторок, 20 травня 2025, 12:58
20 травня Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост топдипломатки ЄС Каї Каллас у мережі Х
Пряма мова Каллас: "ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини".
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Деталі: Топдипломатка додала, що ЄС готує "ще більше санкцій проти Росії".
"Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – підсумувала Каллас.
Передісторія:
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- 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.
- 16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на хазяїна Кремля Владіміра Путіна, може включати санкції проти фінансових установ Росії.