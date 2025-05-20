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ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 20 травня 2025, 12:58
ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ
Топдипломатка ЄС Кая Каллас. Фото Getty images

20 травня Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост топдипломатки ЄС Каї Каллас у мережі Х

Пряма мова Каллас: "ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини".

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Деталі: Топдипломатка додала, що ЄС готує "ще більше санкцій проти Росії".

"Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – підсумувала Каллас.

Передісторія:

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  • 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.
  • 16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на хазяїна Кремля Владіміра Путіна, може включати санкції проти фінансових установ Росії.

ЄСРосіясанкції
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