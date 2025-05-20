Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 20 мая 2025, 12:58
ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ
Топ-дипломат ЕС Кая Каллас. Фото Getty images

20 мая Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост топ-дипломата ЕС Каи Каллас в сети Х

Прямая речь Каллас: "ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека".

Реклама:

Детали: Топ-дипломат добавила, что ЕС готовит "еще больше санкций против России".

"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", – подытожила Каллас.

 Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.
  • 16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина, может включать санкции против финансовых учреждений России.

ЕСРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ
Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле: Качка рассказал детали
Зеленский предлагает Раде создать два специализированных админсуда
фотоВ Украину приехал норвежский престолонаследник принц Хокон
Бизнес на "боевых": ОК "Запад" проводит служебное расследование в 155-й бригаде
Сенат США утвердил свата Трампа на должность посла во Франции
Все новости...
Россияне атаковали автобус в Херсоне: 5 пострадавших
Трамп говорит, что имеет "красную линию" в своей голове относительно переговоров между Украиной и РФ
Министры обороны ЕС в Брюсселе будут говорить о помощи Украине и укреплении обороны
Россияне дроном атаковали место выдачи помощи на Сумщине: 2 раненых
Последние новости
14:13
Зеленский президенту Финляндии: РФ пытается выиграть время, нужно давление
14:07
Вспышки кори и гепатита А в Киеве: сколько больных обнаружили и что известно о возможных причинах
14:03
Польский фондовый рынок демонстрирует стремительный рост: причины
14:00
Ответ на дроновую атаку: Великобритания ввела новые санкции против РФ
13:40
"Плевок в лицо": на соревнованиях Федерации легкой атлетики во Львове участник выступил под российскую музыку
13:35
"Охматдет" начал восстановление после ракетного удара: первый ремонт заказали за 367 миллионов
13:30
"Хартия" успешно эвакуировала раненого бойца благодаря наземному роботу - он проехал 12 км
13:27
В России возникли проблемы с ИТ-системами после выхода иностранных компаний
13:12
Россияне дроном атаковали место выдачи помощи на Сумщине: 2 раненых
13:11
Экспорт смартфонов из Китая в США упал до самого низкого уровня с 2011 года - Bloomberg
Все новости...
Реклама:
Реклама: