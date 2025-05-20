ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ
Вторник, 20 мая 2025, 12:58
20 мая Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост топ-дипломата ЕС Каи Каллас в сети Х
Прямая речь Каллас: "ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека".
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Детали: Топ-дипломат добавила, что ЕС готовит "еще больше санкций против России".
"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", – подытожила Каллас.
Предыстория:
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- 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.
- 16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина, может включать санкции против финансовых учреждений России.