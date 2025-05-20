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Росіяни дроном атакували місце видачі допомоги на Сумщині: 2 поранених

Ірина БалачукВівторок, 20 травня 2025, 13:12
Росіяни дроном атакували місце видачі допомоги на Сумщині: 2 поранених
Фото ілюстративне Getty images

Російські окупанти атакували дроном мирних мешканців Сумщини під час видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого дві людини дістали поранення.

Джерело: прокуратура Сумщини в Telegram

Дослівно прокуратура: "20 травня 2025 року близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка Охтирського району".

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Деталі: Внаслідок атаки 57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. Ще одному 51-річному чоловікові надали допомогу на місці.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Сумська областьбезпілотникигуманітарка
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