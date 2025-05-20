Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне дроном атаковали место выдачи помощи на Сумщине: 2 раненых

Ирина БалачукВторник, 20 мая 2025, 13:12
Россияне дроном атаковали место выдачи помощи на Сумщине: 2 раненых
Фото иллюстративное Getty images

Российские оккупанты атаковали дроном мирных жителей Сумщины во время выдачи гуманитарной помощи, в результате чего два человека получили ранения.

Источник: прокуратура Сумщины в Telegram

Дословно прокуратура: "20 мая около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Большая Писаревка Ахтырского района".

Реклама:

Детали: В результате атаки 57-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. Еще одному 51-летнему мужчине оказали помощь на месте.

По данному факту открыли уголовное производство.

Сумская областьбеспилотникигуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ
Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле: Качка рассказал детали
Зеленский предлагает Раде создать два специализированных админсуда
фотоВ Украину приехал норвежский престолонаследник принц Хокон
Бизнес на "боевых": ОК "Запад" проводит служебное расследование в 155-й бригаде
Сенат США утвердил свата Трампа на должность посла во Франции
Все новости...
Сумская область
Из Сумщины эвакуировали более 52 тысяч человек – ОВА
На Сумщине 6 "прилетов" дронов: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненый – ОВА
Из Сумщины эвакуировали 10 детей, матери которых пострадали из-за удара РФ по эвакуационному автобусу
Последние новости
14:13
Зеленский президенту Финляндии: РФ пытается выиграть время, нужно давление
14:07
Вспышки кори и гепатита А в Киеве: сколько больных обнаружили и что известно о возможных причинах
14:03
Польский фондовый рынок демонстрирует стремительный рост: причины
14:00
Ответ на дроновую атаку: Великобритания ввела новые санкции против РФ
13:40
"Плевок в лицо": на соревнованиях Федерации легкой атлетики во Львове участник выступил под российскую музыку
13:35
"Охматдет" начал восстановление после ракетного удара: первый ремонт заказали за 367 миллионов
13:30
"Хартия" успешно эвакуировала раненого бойца благодаря наземному роботу - он проехал 12 км
13:27
В России возникли проблемы с ИТ-системами после выхода иностранных компаний
13:12
Россияне дроном атаковали место выдачи помощи на Сумщине: 2 раненых
13:11
Экспорт смартфонов из Китая в США упал до самого низкого уровня с 2011 года - Bloomberg
Все новости...
Реклама:
Реклама: