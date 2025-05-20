Россияне дроном атаковали место выдачи помощи на Сумщине: 2 раненых

Российские оккупанты атаковали дроном мирных жителей Сумщины во время выдачи гуманитарной помощи, в результате чего два человека получили ранения.

Источник: прокуратура Сумщины в Telegram

Дословно прокуратура: "20 мая около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Большая Писаревка Ахтырского района".

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Детали: В результате атаки 57-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. Еще одному 51-летнему мужчине оказали помощь на месте.

По данному факту открыли уголовное производство.