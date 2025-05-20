Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий не підтримувати вступ України до НАТО

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 20 травня 2025, 15:04
Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий не підтримувати вступ України до НАТО
Навроцький. фото: Getty Images

Польський кандидат у президенти Кароль Навроцький, який вийшов у другий тур виборів, готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО – в обмін на політичну підтримку лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Навроцького у X

Деталі: Кароль Навроцький відреагував на допис Менцена, де той запросив обох переможців першого туру на розмову, під час якої проситиме їх "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

Реклама:

Серед пунктів документа, щодо яких Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання – відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому. 

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", – відповів Менцену Навроцький. 

Кандидат від партії влади Рафал Тшасковський ще кілька місяців тому висловлювався за членство України в НАТО і ЄС, але нещодавно заявив, що Україна має бути "буферною зоною".

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

Читайте також: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.

Польщавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: У Трампа хочуть витратити $250 млн на повернення біженців, в тому числі українців
Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий не підтримувати вступ України до НАТО
ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю: Качка розповів деталі
Зеленський пропонує Раді створити два спеціалізованих адмінсуди
фотоВ Україну приїхав норвезький престолонаслідник принц Хокон
Усі новини...
Польща
Польський фондовий ринок демонструє стрімке зростання: причини
У Польщі затримали українку за нелегальне перевезення афганців з Білорусі
Вибори в Польщі: між двома ключовими кандидатами зберігається мінімальний відрив
Останні новини
16:45
Повідомили СБУ про спробу вербування ФСБ: правоохоронці нагородили двох юнаків з Кривого Рогу
16:35
Бельгія спробує пришвидшити передачу F-16 Україні
16:32
В Україні почали частіше купувати мотоцикли: які моделі популярні
16:31
Рада ЄС розкрила деталі персональних санкцій за дестабілізацію з боку Росії
16:20
На Сумщині вирок отримав чоловік, який виготовляв зброю для захисту від росіян під час окупації
16:18
Після п'яти років збитків Міжнародна автомобільна федерація отримала прибутки
16:12
колонкаСікорський: Ми повинні бути готові, що США вмиють руки не тільки від України, але і від Європи
16:12
"ГУР: Код "Сікора". Ахтем Сеітаблаєв презентував тизер фільму про українську розвідку
16:06
хокейШвейцарія відправила Казахстан до України, Австрія розгромила Латвію на чемпіонаті світу
16:03
ЄС запровадив санкції за використання хімзброї проти України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: