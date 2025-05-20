Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий не підтримувати вступ України до НАТО

Польський кандидат у президенти Кароль Навроцький, який вийшов у другий тур виборів, готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО – в обмін на політичну підтримку лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Навроцького у X

Деталі: Кароль Навроцький відреагував на допис Менцена, де той запросив обох переможців першого туру на розмову, під час якої проситиме їх "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

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Серед пунктів документа, щодо яких Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання – відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", – відповів Менцену Навроцький.

Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia @SlawomirMentzen https://t.co/hx5vA7THUB РЕКЛАМА: May 20, 2025

Кандидат від партії влади Рафал Тшасковський ще кілька місяців тому висловлювався за членство України в НАТО і ЄС, але нещодавно заявив, що Україна має бути "буферною зоною".

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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