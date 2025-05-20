Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов не поддерживать вступление Украины в НАТО

Польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, который вышел во второй тур выборов, готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО – в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Навроцкого в X

Детали: Кароль Навроцкий отреагировал на пост Менцена, где тот пригласил обоих победителей первого тура на беседу, во время которой попросит их "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям его избирателей".

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Среди пунктов документа, по которым Менцен предлагает кандидатам дать обязательства, – отказ отправлять польские войска в Украину и отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.

"Я принимаю приглашение и готов к подписанию этих предложений. А остальное обсудим на вашем Youtube-канале. До встречи", – ответил Менцену Навроцкий.

Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia @SlawomirMentzen https://t.co/hx5vA7THUB РЕКЛАМА: May 20, 2025

Кандидат от партии власти Рафал Тшасковский еще несколько месяцев назад высказывался за членство Украины в НАТО и ЕС, но недавно заявил, что Украина должна быть "буферной зоной".

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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