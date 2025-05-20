Рада збирається визнати КНДР державою-агресоркою

Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови, у якому пропонується визнати Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) державою-агресоркою через її військову співпрацю з Росією у війні проти України.

Джерело: Картка законопроекту 13301

Деталі: У зверненні Ради до міжнародних організацій, зокрема ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА НАТО та парламентів інших країн світу, йдеться про фактичну участь збройних сил КНДР у бойових діях на боці Росії, постачання озброєння та іншу підтримку вторгнення в Україну.

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Зокрема, згідно з аналітичними даними Південнокорейського інституту оборонного аналізу (KIDA), Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, а також ракети, гаубиці та іншу техніку. Загальний прибуток КНДР від цієї співпраці міг перевищити 20 мільярдів доларів.

Дослівно зі звернення: "За останні 20 місяців Північна Корея передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України".

Деталі: У проєкті постанови наголошується, що така діяльність Пхеньяна суперечить нормам міжнародного права, включно зі Статутом ООН та Резолюцією Генасамблеї ООН №3314 "Визначення агресії".

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Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство визнати КНДР державою-агресором, запровадити додаткові санкції та посилити тиск на північнокорейське керівництво для припинення постачання зброї, участі у війні та підтримки злочинної агресії проти України.

У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цієї постанови дасть змогу розширили лаву підсудних у разі створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії Росії проти України та не обмежуватися представниками російського та

білоруського воєнно-політичного керівництва

Дослівно з пояснювальної записки: "Там мусять опинитися також посадовці КНДР – ті, хто брав участь в ухваленні політичних, дипломатичних чи військових рішень про вступ у війну проти України".

Передісторія: