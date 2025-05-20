Рада собирается признать КНДР государством-агрессором

Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается признать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) государством-агрессором из-за её военного сотрудничества с Россией в войне против Украины.

Источник: карточка законопроекта №13301

Детали: В обращении Рады к международным организациям, в частности ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО и парламентам других стран мира, говорится о фактическом участии вооружённых сил КНДР в боевых действиях на стороне России, поставках оружия и иной поддержке вторжения в Украину.

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В частности, согласно аналитическим данным Южнокорейского института оборонного анализа (KIDA), Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, а также ракеты, гаубицы и другую технику. Общий доход КНДР от этого сотрудничества мог превысить 20 миллиардов долларов.

Дословно из обращения: "За последние 20 месяцев Северная Корея передала России не менее 4 млн артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины".

Детали: В проекте постановления подчёркивается, что такая деятельность Пхеньяна противоречит нормам международного права, включая Устав ООН и Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №3314 "Определение агрессии".

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Верховная Рада призывает международное сообщество признать КНДР государством-агрессором, ввести дополнительные санкции и усилить давление на северокорейское руководство, чтобы прекратить поставки оружия, участие в войне и поддержку преступной агрессии против Украины.

В пояснительной записке указано, что принятие этого постановления позволит расширить круг подсудимых в случае создания специального международного трибунала по преступлениям агрессии России против Украины и не ограничиваться только представителями российского и белорусского военно-политического руководства.

Дословно из пояснительной записки: "Там должны оказаться также должностные лица КНДР – те, кто участвовал в принятии политических, дипломатических или военных решений о вступлении в войну против Украины".

Предыстория: