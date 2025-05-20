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Рада собирается признать КНДР государством-агрессором

Украинская правдаВторник, 20 мая 2025, 15:18
Рада собирается признать КНДР государством-агрессором
Getty Images

Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается признать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) государством-агрессором из-за её военного сотрудничества с Россией в войне против Украины.

Источник: карточка законопроекта №13301

Детали: В обращении Рады к международным организациям, в частности ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО и парламентам других стран мира, говорится о фактическом участии вооружённых сил КНДР в боевых действиях на стороне России, поставках оружия и иной поддержке вторжения в Украину.

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В частности, согласно аналитическим данным Южнокорейского института оборонного анализа (KIDA), Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, а также ракеты, гаубицы и другую технику. Общий доход КНДР от этого сотрудничества мог превысить 20 миллиардов долларов.

Дословно из обращения: "За последние 20 месяцев Северная Корея передала России не менее 4 млн артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины".

Детали: В проекте постановления подчёркивается, что такая деятельность Пхеньяна противоречит нормам международного права, включая Устав ООН и Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №3314 "Определение агрессии".

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Верховная Рада призывает международное сообщество признать КНДР государством-агрессором, ввести дополнительные санкции и усилить давление на северокорейское руководство, чтобы прекратить поставки оружия, участие в войне и поддержку преступной агрессии против Украины.

В пояснительной записке указано, что принятие этого постановления позволит расширить круг подсудимых в случае создания специального международного трибунала по преступлениям агрессии России против Украины и не ограничиваться только представителями российского и белорусского военно-политического руководства.

Дословно из пояснительной записки: "Там должны оказаться также должностные лица КНДР – те, кто участвовал в принятии политических, дипломатических или военных решений о вступлении в войну против Украины".

Предыстория:

  • В Сеуле 19 мая бывший президент Международного уголовного суда Сон Сан Хён заявил, что существуют достаточные юридические основания для того, чтобы Украина инициировала дело против лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь России в войне против Украины.

КНДРВерховная Рада
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