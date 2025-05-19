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Україні запропонували подати на Північну Корею до МКС

Українська правдаПонеділок, 19 травня 2025, 15:56
Україні запропонували подати на Північну Корею до МКС
Кім Чен Ин/Getty Images

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин може опинитися під слідством Міжнародного кримінального суду (МКС) за підтримку війни Росії проти України.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на заяву колишнього президента МКС Сон Сан Хьона під час міжнародної конференції в Сеулі 19 травня

Деталі: Як зазначив експосадовець, настала "підходяща мить" для того, щоб Кіма було притягнуто до відповідальності. Зокрема, минулого місяця Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила війська до Росії для підтримки агресії проти України.

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Попри численні порушення прав людини в самій Північній Кореї, Кім Чен Ин досі не був переданий до МКС. Однак, на думку колишнього голови суду, тепер є достатні юридичні підстави, щоб Україна ініціювала справу проти нього за допомогу Росії у війні.

Пряма мова Хьона: "Настав час притягнути Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду".

Деталі: Він також заявив, що військова допомога Пхеньяна Москві відкриває Україні можливість подати офіційну скаргу до суду як стороні, що постраждала.

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Пряма мова Хьона: "В української влади, як потерпілої сторони, є можливість подати скаргу проти Північної Кореї до Міжнародного кримінального суду".

Деталі: Він додав, що навіть у разі відсутності звернення, суд має повноваження розпочати власне розслідування.

Пряма мова Хьона: "Хоча скарга, подана Україною, була б дуже ідеальною, Міжнародний кримінальний суд також має повноваження розпочати незалежне розслідування".

Деталі: Колишній очільник МКС також зазначив, що ордер суду не має строку давності, а його наявність створює серйозний психологічний тиск на обвинуваченого, фактично забороняючи йому з’являтися на території 124 країн-членів суду.

Сон Сан Хьон закликав МКС активніше реагувати на воєнні злочини, скоєні північнокорейським керівництвом і їхніми союзниками.

Передісторія:

  • У квітні 2025 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ. 
  • За даними Генштабу ЗСУ, від початку проведення Курської операції Росія втратила в операційній зоні угруповання військ "Курськ" понад 62 тисячі осіб, також було знешкоджено понад 4,5 тисячі військових КНДР.
  • У березні 2023 року МКС вже видав ордер на арешт очільника РФ Володимира Путіна за підозрою у воєнних злочинах, пов’язаних із війною проти України.

Північна КореяМіжнародний кримінальний судвійна
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