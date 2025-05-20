ЄС запровадив санкції за використання хімзброї проти України

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських військових підрозділів, причетних до розроблення та використання хімічної зброї.

Джерело: офіційна заява Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Деталі: До списку санкцій потрапили:

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війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту:

27-й науковий центр,

33-й центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Усі вони входять до складу Збройних сил Росії. Обмежувальні заходи ЄС проти використання та поширення хімічної зброї тепер охоплюють загалом 25 осіб і шість організацій.

Таке рішення ухвалено на підставі звітів, оприлюднених Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.

У заяві наголосили, що ці звіти підтверджують наявність засобів для придушення заворушень, зокрема хімічної речовини CS (2-хлорбензальмалонітрил) та споріднених сполук у зразках, зібраних на передовій в Україні.

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Дослівно: "Ці речовини російські війська використовували як метод ведення бойових дій, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія".

Деталі: Рада ЄС наголосила, що Росія не надала жодного достовірного пояснення щодо широко задокументованого використання таких речовин.

Дослівно: "З огляду на серйозність ситуації та з метою посилення глобального режиму заборони хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ своєчасно встановити відповідальних за використання засобів для придушення заворушень як методу ведення війни".

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