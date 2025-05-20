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ЄС запровадив санкції за використання хімзброї проти України

Уляна КричковськаВівторок, 20 травня 2025, 16:03
ЄС запровадив санкції за використання хімзброї проти України
Getty Images

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських військових підрозділів, причетних до розроблення та використання хімічної зброї.

Джерело: офіційна заява Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Деталі: До списку санкцій потрапили:

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  • війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту:
  • 27-й науковий центр,
  • 33-й центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони РФ. 

Усі вони входять до складу Збройних сил Росії. Обмежувальні заходи ЄС проти використання та поширення хімічної зброї тепер охоплюють загалом 25 осіб і шість організацій.

Таке рішення ухвалено на підставі звітів, оприлюднених Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року. 

У заяві наголосили, що ці звіти підтверджують наявність засобів для придушення заворушень, зокрема хімічної речовини CS (2-хлорбензальмалонітрил) та споріднених сполук у зразках, зібраних на передовій в Україні. 

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Дослівно: "Ці речовини російські війська використовували як метод ведення бойових дій, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія". 

Деталі: Рада ЄС наголосила, що Росія не надала жодного достовірного пояснення щодо широко задокументованого використання таких речовин. 

Дослівно: "З огляду на серйозність ситуації та з метою посилення глобального режиму заборони хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ своєчасно встановити відповідальних за використання засобів для придушення заворушень як методу ведення війни". 

Передісторія:

  • У жовтні Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.
  • 20 травня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пакет зачепить майже 200 суден "тіньового флоту" Росії, а також нові заходи стосуються гібридних загроз і прав людини.
  • 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

санкціївійнаЄвропаЄС
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