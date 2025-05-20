ЄС запровадив санкції за використання хімзброї проти України
Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських військових підрозділів, причетних до розроблення та використання хімічної зброї.
Джерело: офіційна заява Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Деталі: До списку санкцій потрапили:
- війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту:
- 27-й науковий центр,
- 33-й центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.
Усі вони входять до складу Збройних сил Росії. Обмежувальні заходи ЄС проти використання та поширення хімічної зброї тепер охоплюють загалом 25 осіб і шість організацій.
Таке рішення ухвалено на підставі звітів, оприлюднених Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.
У заяві наголосили, що ці звіти підтверджують наявність засобів для придушення заворушень, зокрема хімічної речовини CS (2-хлорбензальмалонітрил) та споріднених сполук у зразках, зібраних на передовій в Україні.
Дослівно: "Ці речовини російські війська використовували як метод ведення бойових дій, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія".
Деталі: Рада ЄС наголосила, що Росія не надала жодного достовірного пояснення щодо широко задокументованого використання таких речовин.
Дослівно: "З огляду на серйозність ситуації та з метою посилення глобального режиму заборони хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ своєчасно встановити відповідальних за використання засобів для придушення заворушень як методу ведення війни".
Передісторія:
- У жовтні Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.
- 20 травня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пакет зачепить майже 200 суден "тіньового флоту" Росії, а також нові заходи стосуються гібридних загроз і прав людини.
- 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.