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ЕС ввёл санкции за использование химоружия против Украины

Уляна КричковскаяВторник, 20 мая 2025, 16:03
ЕС ввёл санкции за использование химоружия против Украины
Getty Images

Европейский союз ввёл санкции против трёх российских военных учреждений, причастных к разработке и использованию химического оружия.

Источник: официальное заявление Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Детали: В санкционный список попали:

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  • войска радиационной, химической и биологической защиты,
  • 27-й научный центр,
  • 33-й центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны РФ. 

Все они входят в состав Вооружённых сил России. Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия теперь охватывают в общей сложности 25 человек и шесть организаций.

Такое решение принято на основании докладов, опубликованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ноябре 2024 года и феврале 2025 года.

В заявлении подчёркивается, что эти доклады подтверждают наличие средств для подавления беспорядков, в частности химического вещества CS (2-хлорбензальмалонитрил) и родственных соединений в образцах, собранных на передовой в Украине.

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Дословно: "Эти вещества российские войска использовали как метод ведения боевых действий, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия".

Дополнительно: Совет ЕС подчеркнул, что Россия не предоставила ни одного достоверного объяснения по поводу широко задокументированного использования таких веществ.

Дословно: "С учётом серьёзности ситуации и с целью усиления глобального режима запрета химического оружия ЕС призывает ОЗХО своевременно установить ответственных за использование средств подавления беспорядков как метода ведения войны".

Предыстория:

  • В октябре Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи с применением российскими военными химического оружия против Украины.

  • 20 мая ЕС одобрил новый пакет санкций против России, который стал 17-м по счету после начала полномасштабного вторжения в Украину. Пакет затронет почти 200 судов "теневого флота" России, а также новые меры касаются гибридных угроз и прав человека

  • 18-й пакет санкций против России, работа над которым уже началась в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств из-за пределов Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.

санкциивойнаЕвропаЕС
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