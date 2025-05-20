ЕС ввёл санкции за использование химоружия против Украины

Европейский союз ввёл санкции против трёх российских военных учреждений, причастных к разработке и использованию химического оружия.

Источник: официальное заявление Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Детали: В санкционный список попали:

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войска радиационной, химической и биологической защиты,

27-й научный центр,

33-й центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны РФ.

Все они входят в состав Вооружённых сил России. Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия теперь охватывают в общей сложности 25 человек и шесть организаций.

Такое решение принято на основании докладов, опубликованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ноябре 2024 года и феврале 2025 года.

В заявлении подчёркивается, что эти доклады подтверждают наличие средств для подавления беспорядков, в частности химического вещества CS (2-хлорбензальмалонитрил) и родственных соединений в образцах, собранных на передовой в Украине.

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Дословно: "Эти вещества российские войска использовали как метод ведения боевых действий, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия".

Дополнительно: Совет ЕС подчеркнул, что Россия не предоставила ни одного достоверного объяснения по поводу широко задокументированного использования таких веществ.

Дословно: "С учётом серьёзности ситуации и с целью усиления глобального режима запрета химического оружия ЕС призывает ОЗХО своевременно установить ответственных за использование средств подавления беспорядков как метода ведения войны".

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