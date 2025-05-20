ЕС ввёл санкции за использование химоружия против Украины
Европейский союз ввёл санкции против трёх российских военных учреждений, причастных к разработке и использованию химического оружия.
Источник: официальное заявление Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".
Детали: В санкционный список попали:
- войска радиационной, химической и биологической защиты,
- 27-й научный центр,
- 33-й центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны РФ.
Все они входят в состав Вооружённых сил России. Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия теперь охватывают в общей сложности 25 человек и шесть организаций.
Такое решение принято на основании докладов, опубликованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ноябре 2024 года и феврале 2025 года.
В заявлении подчёркивается, что эти доклады подтверждают наличие средств для подавления беспорядков, в частности химического вещества CS (2-хлорбензальмалонитрил) и родственных соединений в образцах, собранных на передовой в Украине.
Дословно: "Эти вещества российские войска использовали как метод ведения боевых действий, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия".
Дополнительно: Совет ЕС подчеркнул, что Россия не предоставила ни одного достоверного объяснения по поводу широко задокументированного использования таких веществ.
Дословно: "С учётом серьёзности ситуации и с целью усиления глобального режима запрета химического оружия ЕС призывает ОЗХО своевременно установить ответственных за использование средств подавления беспорядков как метода ведения войны".
Предыстория:
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В октябре Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи с применением российскими военными химического оружия против Украины.
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20 мая ЕС одобрил новый пакет санкций против России, который стал 17-м по счету после начала полномасштабного вторжения в Украину. Пакет затронет почти 200 судов "теневого флота" России, а также новые меры касаются гибридных угроз и прав человека
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18-й пакет санкций против России, работа над которым уже началась в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств из-за пределов Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.