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Нові санкції ЄС проти РФ: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн підготовку 18-го пакета 

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 20 травня 2025, 17:03
Нові санкції ЄС проти РФ: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн підготовку 18-го пакета 
Ілюстративне фото: Getty Images

Після затвердження 17-го пакета санкцій проти Росії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський обговорили наступний етап санкційного тиску на РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням нас соцмережі Зеленського та фон дер Ляєн

Деталі: У вівторок, 20 травня, після того як Європейський Союз ухвалив 17-тий пакет санкцій проти Росії, президентка Єврокомісії поспілкувалася із Зеленським.

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За її словами, готується 18-й пакет санкцій проти РФ "із подальшими болючими обмеженнями". 

"Настав час посилити тиск на Росію, щоб досягти припинення вогню", – наголосила фон дер Ляєн.

Зеленський, своєю чергою, привітав такий крок та наголосив на важливості жорстко "обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості". 

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"Обговорили з Урсулою вже й підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу. Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми – це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру", – акцентував він.

Окрім цього, Зеленський та фон дер Ляєн детально обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 19 травня.

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ЄСсанкціїРосія
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