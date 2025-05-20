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Новые санкции ЕС против РФ: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен подготовку 18-го пакета

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 20 мая 2025, 17:03
Новые санкции ЕС против РФ: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен подготовку 18-го пакета
Иллюстративное фото: Getty Images

После утверждения 17-го пакета санкций против России президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский обсудили следующий этап санкционного давления на РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой нас соцсети Зеленского и фон дер Ляйен

Детали: Во вторник, 20 мая, после того, как Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, президент Еврокомиссии пообщалась с Зеленским.

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По ее словам, готовится 18-й пакет санкций против РФ "с дальнейшими болезненными ограничениями".

"Настало время усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Зеленский, в свою очередь, приветствовал такой шаг и подчеркнул важность жесткого "ограничения российского танкерного флота, который служит финансированию убийств, а также всех схем, которые Россия использует для развития военной промышленности".

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"Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза. Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы – это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира", – акцентировал он.

Кроме этого, Зеленский и фон дер Ляйен подробно обсудили беседу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 19 мая.

Напомним:

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