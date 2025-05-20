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Більшість американців хочуть продовження військової підтримки для України

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 20 травня 2025, 17:54
Більшість американців хочуть продовження військової підтримки для України
Фото: Getty Images

Переважна більшість американців, при цьому як виборці Демократичної партії, так і прихильники республіканців вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України.

Джерело: результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "Європейська правда"

Деталі: 62% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії.

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Серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитаних; серед республіканців – 59%.

Крім того, 64% американців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з Росією. Такої думки дотримується більшість виборців усіх партій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії.

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Трамп також заявляв, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

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