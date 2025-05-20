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Большинство американцев хотят продолжения военной поддержки для Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 20 мая 2025, 17:54
Большинство американцев хотят продолжения военной поддержки для Украины
Фото: Getty Images

Подавляющее большинство американцев, при этом как избиратели Демократической партии, так и сторонники республиканцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины.

Источник: результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, передает "Европейская правда"

Детали: 62% избирателей считают, что администрация Трампа должна продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России.

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Среди сторонников демократов такого мнения придерживаются 71% опрошенных; среди республиканцев – 59%.

Кроме того, 64% американцев считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такого мнения придерживается большинство избирателей всех партий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не будет вводить новые санкции против России.

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Трамп также заявлял, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

СШАопрос
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