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У Польщі висунули звинувачення чоловіку, який планував допомогти в замаху на Зеленського

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 20 травня 2025, 18:12
У Польщі висунули звинувачення чоловіку, який планував допомогти в замаху на Зеленського
Фото - getty images

Польська прокуратура висунула звинувачення чоловікові, який планував допомогти російській зовнішній розвідці підготувати замах на президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Reuters з посиланням на повідомлення польських прокурорів, пише "Європейська правда"

Деталі: Чоловік, ідентифікований як Павел К., був заарештований у квітні 2024 року після співпраці Польщі та України.

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У вівторок, 20 травня, польські прокурори висунули звинувачення чоловікові: йому загрожує до восьми років в'язниці.

За даними слідства, чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою Російської Федерації та встановив контакти з росіянами, безпосередньо залученими до війни проти України.

"Діяльність полягала, серед іншого, у сприянні російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя президента України Володимира Зеленського", – йдеться в заяві прокуратури.

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За словами прокурорів, завдання Павела К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. 

12 травня суд у Лондоні оголосив вироки шістьом громадянам Болгарії, засудженим за шпигунство на користь Росії у Великій Британії.

BBC писала, що троє громадян Болгарії у минулому щонайменше раз були присутні на події у парламенті – на пов'язаній з Brexit дискусії у 2016 році.

ПольщаЗеленський
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