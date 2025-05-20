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В Польше предъявили обвинения мужчине, который планировал помочь в покушении на Зеленского

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 20 мая 2025, 18:12
В Польше предъявили обвинения мужчине, который планировал помочь в покушении на Зеленского
Фото - getty images

Польская прокуратура предъявила обвинения мужчине, который планировал помочь российской внешней разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: об этом сообщили во вторник, 20 мая, польские прокуроры, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года после сотрудничества Польши и Украины.

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Во вторник, 20 мая, польские прокуроры предъявили обвинения мужчине: ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой Российской Федерации и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в войну против Украины.

"Деятельность заключалась, среди прочего, в содействии российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в заявлении прокуратуры.

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По словам прокуроров, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши.

12 мая суд в Лондоне вынес приговоры шестерым гражданам Болгарии, осужденным за шпионаж в пользу России в Великобритании.

BBC писала, что трое граждан Болгарии в прошлом как минимум один раз присутствовали на событии в парламенте – на связанной с Brexit дискуссии в 2016 году.

ПольшаЗеленский
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