Опитування: майже 60% американців не задоволені позицією Трампа щодо Росії

Близько 60% виборців у США вважають, що Дональд Трамп мав би займати жорсткішу позицію щодо Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll

Деталі: 59% опитаних вважають, що Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з главою Кремля Володимиром Путіним і росіянами.

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66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.

Втім, американці залежно від політичних вподобань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.

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