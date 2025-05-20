Опитування: майже 60% американців не задоволені позицією Трампа щодо Росії
Вівторок, 20 травня 2025, 18:29
Близько 60% виборців у США вважають, що Дональд Трамп мав би займати жорсткішу позицію щодо Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll
Деталі: 59% опитаних вважають, що Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з главою Кремля Володимиром Путіним і росіянами.
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66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.
Втім, американці залежно від політичних вподобань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.
Нагадаємо:
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- Трамп після розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
- У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.
- Після цього Трамп провів годинну розмову з Зеленським і європейськими лідерами. ЗМІ писали, що європейські лідери не побачили в Трампа готовності чинити тиск на господаря Кремля.