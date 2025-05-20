Опрос: почти 60% американцев не удовлетворены позицией Трампа в отношении России
Около 60% избирателей в США считают, что Дональд Трамп должен был бы занимать более жесткую позицию в отношении России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll
Детали: 59% опрошенных считают, что Трамп был недостаточно жестким в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным и россиянами.
66% избирателей считают, что Путин играет в игры и заводит США и Запад в тупик, тогда как 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.
Впрочем, американцы в зависимости от политических предпочтений разделились в отношении того, удовлетворены ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев удовлетворены, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.
Напомним:
- Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
- В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва не пойдет на уступки.
- После этого Трамп провел часовую беседу с Зеленским и европейскими лидерами. СМИ писали, что европейские лидеры не увидели у Трампа готовности оказывать давление на хозяина Кремля.