Опрос: почти 60% американцев не удовлетворены позицией Трампа в отношении России

Около 60% избирателей в США считают, что Дональд Трамп должен был бы занимать более жесткую позицию в отношении России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll

Детали: 59% опрошенных считают, что Трамп был недостаточно жестким в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным и россиянами.

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66% избирателей считают, что Путин играет в игры и заводит США и Запад в тупик, тогда как 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.

Впрочем, американцы в зависимости от политических предпочтений разделились в отношении того, удовлетворены ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев удовлетворены, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.

Напомним:

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