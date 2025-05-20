Російські обстріли забрали життя чоловіка на Сумщині
Вівторок, 20 травня 2025, 19:15
Російські окупанти у вівторок вдень обстріляли Юнаківську громаду Сумського району, в результаті чого загинув чоловік.
Джерело: повідомлення прокуратури Сумської області
Дослівно: "За даними слідства, 20 травня 2025 року близько 15:30 год на території Юнаківської громади Сумського району ворог обстріляв домоволодіння мирних жителів. Унаслідок чого загинув 33-річний цивільний чоловік".
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Деталі: Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Передісторія:
- У вівторок також росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області.