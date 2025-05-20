Российские обстрелы забрали жизнь мужчины в Сумской области

Российские оккупанты во вторник днем обстреляли Юнаковскую громаду Сумского района, в результате чего погиб мужчина.

Источник: сообщение прокуратуры Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 20 мая 2025 года около 15:30 ч на территории Юнаковской общины Сумского района враг обстрелял домовладения мирных жителей. В результате чего погиб 33-летний гражданский мужчина".

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Детали: Прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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