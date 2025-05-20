Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Від початку доби 20 травня на фронті відбулось 129 зіткнень, з них 37 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБ, також використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку українські підрозділи стримали дві атаки ворога в бік Строївки та в районі Вовчанська.

24 штурмові дії загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив наступальні дії в районі Білогорівки, був зупинений.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Петрівки та Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 37 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 22 атаки у районі Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі йшли вперед на позиції наших захисників у районах Новоандріївки та Малих Щербаків, успіху не мали.

На Курському напрямку українські захисники відбили 13 атак загарбників.

На Куп’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.