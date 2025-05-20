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Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 20 мая 2025, 22:59
Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении
Фото - Александр бондар, 21 отдельная механизированная бригада

С начала суток 20 мая на фронте произошло 129 столкновений, из них 37 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 129 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применив одну ракету и 78 КАБ, также использовал для ударов 984 дроны-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали две атаки врага в сторону Строевки и в районе Волчанска.

24 штурмовые действия захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил наступательные действия в районе Белогоровки, был остановлен.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Петровки и Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 37 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 22 атаки в районе Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в направлении Отрадного.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды шли вперед на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Малых Щербаков, успеха не имели.

На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков.

На Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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