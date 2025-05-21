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Сенатори США вимагають повернути викрадених РФ українських дітей до підписання мирної угоди

Іван Д'яконовСереда, 21 травня 2025, 00:54
Сенатори США вимагають повернути викрадених РФ українських дітей до підписання мирної угоди
Фото: Depositphotos

Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка вимагає повернення всіх українських дітей, насильно вивезених до Росії, до укладення будь-якої мирної угоди щодо завершення війни.

Джерело: резолюція, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, "Радіо Свобода"

Деталі: Двопартійну ініціативу очолили сенатори Чак Грасслі (Республіканська партія) та Емі Клобучар (Демократична партія). До них також приєднались республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.

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У резолюції наголошується, що повернення незаконно депортованих українських дітей є обов’язковою умовою для завершення війни.

Пряма мова Грасслі: "Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні".

Деталі: Це перша резолюція у Сенаті з часу повернення Дональда Трампа до влади, підтримана республіканцями, яка безпосередньо стосується питань переговорного процесу з Росією.

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"Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Повернення кожної дитини – наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", – наголосив Єрмак.

Передісторія: 

  • За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення кількість незаконно вивезених до Росії українських дітей може сягати близько 150 тисяч. Як повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, дітям змінюють імена, прізвища, дати народження. Окупанти намагаються зробити все, щоб вони "прийняли нову реальність".
  • Як раніше розповідала уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, окупанти застосовують шість сценаріїв для переміщення маленьких українців на територію Росії. Зокрема, росіяни вилучають їх з родин, вбивають їхніх батьків або "діагностують" в дитини хворобу, якої насправді немає.
  • У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової за депортації українських дітей.

дітиСШАросійсько-українська війнаРосія
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