Сенатори США вимагають повернути викрадених РФ українських дітей до підписання мирної угоди

Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка вимагає повернення всіх українських дітей, насильно вивезених до Росії, до укладення будь-якої мирної угоди щодо завершення війни.

Джерело: резолюція, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, "Радіо Свобода"

Деталі: Двопартійну ініціативу очолили сенатори Чак Грасслі (Республіканська партія) та Емі Клобучар (Демократична партія). До них також приєднались республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.

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У резолюції наголошується, що повернення незаконно депортованих українських дітей є обов’язковою умовою для завершення війни.

Пряма мова Грасслі: "Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні".

Деталі: Це перша резолюція у Сенаті з часу повернення Дональда Трампа до влади, підтримана республіканцями, яка безпосередньо стосується питань переговорного процесу з Росією.

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"Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Повернення кожної дитини – наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", – наголосив Єрмак.

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