Сенаторы США требуют вернуть похищенных РФ украинских детей до подписания мирного соглашения

Двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию, которая требует возвращения всех украинских детей, насильно вывезенных в Россию, до заключения любого мирного соглашения о завершении войны.

Источник: резолюция, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, "Радио Свобода"

Детали: Двухпартийную инициативу возглавили сенаторы Чак Грассли (Республиканская партия) и Эми Клобучар (Демократическая партия). К ним также присоединились республиканцы Роджер Уикер, Джонни Эрнст и Рик Скотт, а также демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.

Реклама:

В резолюции отмечается, что возвращение незаконно депортированных украинских детей является обязательным условием для завершения войны.

Прямая речь Грассли: "Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине".

Детали: Это первая резолюция в Сенате со времени возвращения Дональда Трампа к власти, поддержанная республиканцами, которая непосредственно касается вопросов переговорного процесса с Россией.

РЕКЛАМА:

"Похищение детей – это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Возвращение каждого ребенка – наш общий долг. И это условие завершения войны", – подчеркнул Ермак.

Предыстория: