Сенаторы США требуют вернуть похищенных РФ украинских детей до подписания мирного соглашения
Двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию, которая требует возвращения всех украинских детей, насильно вывезенных в Россию, до заключения любого мирного соглашения о завершении войны.
Источник: резолюция, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, "Радио Свобода"
Детали: Двухпартийную инициативу возглавили сенаторы Чак Грассли (Республиканская партия) и Эми Клобучар (Демократическая партия). К ним также присоединились республиканцы Роджер Уикер, Джонни Эрнст и Рик Скотт, а также демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.
В резолюции отмечается, что возвращение незаконно депортированных украинских детей является обязательным условием для завершения войны.
Прямая речь Грассли: "Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине".
Детали: Это первая резолюция в Сенате со времени возвращения Дональда Трампа к власти, поддержанная республиканцами, которая непосредственно касается вопросов переговорного процесса с Россией.
"Похищение детей – это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Возвращение каждого ребенка – наш общий долг. И это условие завершения войны", – подчеркнул Ермак.
Предыстория:
- По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения количество незаконно вывезенных в Россию украинских детей может достигать около 150 тысяч. Как сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, детям меняют имена, фамилии, даты рождения. Оккупанты пытаются сделать все, чтобы они "приняли новую реальность".
- Как ранее рассказывала уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, оккупанты применяют шесть сценариев для перемещения маленьких украинцев на территорию России. В частности, россияне изымают их из семей, убивают их родителей или "диагностируют" у ребенка болезнь, которой на самом деле нет.
- В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.