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Депортованим українським дітям у Росії змінюють імена та дати народження – Верещук

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 18:00
Депортованим українським дітям у Росії змінюють імена та дати народження – Верещук
Ірина Верещук, фото з її соцмереж

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям і роблять усе, щоб ті забули про свою рідну землю.

Джерело: віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" у середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У Росії, де по всіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, міняють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично здійснюють акт геноциду відносно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність".

Деталі: Верещук наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей.

Пряма мова: "Нам потрібен тиск на Росію. Ми маємо знайти механізм негайно. Тому що кожен день, поки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності".

Що передувало: За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Україна має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей.

Теми: дітиРосіядепортація
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