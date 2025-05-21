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Атака дронів на Суми: одна людина постраждала, частина міста залишилася без світла

Іван Д'яконовСереда, 21 травня 2025, 05:35
Атака дронів на Суми: одна людина постраждала, частина міста залишилася без світла
ілюстративне фото з соцмереж

Зранку 21 травня російські "Шахеди" атакували Суми, внаслідок чого постраждала людина, зруйновано промислові об’єкти, виникли пожежі, частина міста залишилася без електропостачання.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Пряма мова Григорова: "Цього ранку Суми під атакою російських БпЛА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Унаслідок ударів виникли пожежі. Попередньо відомо про одного постраждалого. Частина обласного центру знеструмлена".

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Деталі: За словами Кобзаря, ворог завдав щонайменше сім ударів дронами типу "Шахед" по двох промислових об’єктах – по одному з них п’ять влучань, по іншому – два.

Пряма мова Кривошеєнко: "Частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори".

Сумибезпілотникижертви
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