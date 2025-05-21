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Атака дронов на Сумы: один человек пострадал, часть города осталась без света

Иван ДьяконовСреда, 21 мая 2025, 05:35
Атака дронов на Сумы: один человек пострадал, часть города осталась без света
иллюстративное фото из соцсетей

Утром 21 мая российские "Шахеды" атаковали Сумы, в результате чего пострадал человек, разрушены промышленные объекты, возникли пожары, часть города осталась без электроснабжения.

Источник: начальник Сумской ОГА Олег Григоров, и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Прямая речь Григорова: "Этим утром Сумы под атакой российских БпЛА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач. В результате ударов возникли пожары. Предварительно известно об одном пострадавшем. Часть областного центра обесточена".

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Детали: По словам Кобзаря, враг нанес не менее семи ударов дронами типа "Шахед" по двум промышленным объектам – по одному из них пять попаданий, по другому – два.

Прямая речь Кривошеенко: "Часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы".

Сумыбеспилотникижертвы
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