Ізраїль готується завдати ударів по ядерних обʼєктах Ірану – CNN

Біньямін Нетаньягу під час виступу на 67-му засіданні Генасамблеї ООН в 2012 році. Фото Getty Images

Ізраїль активно готується до можливого удару по ядерних об’єктах Ірану, всупереч поточній політиці президента США Дональда Трампа, який прагне уникнути ескалації в регіоні.

Джерело: CNN із посиланням на джерела в американській розвідці

Деталі: США отримали нові розвіддані, які свідчать про суттєве зростання ймовірності ізраїльського військового удару по ядерній інфраструктурі Ірану. За словами американських чиновників, такі дії Ізраїлю суперечать поточній політичній лінії Білого дому.

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Як повідомив один зі співрозмовників, уряд Ізраїлю ще не ухвалив остаточного рішення, проте "ймовірність удару суттєво зросла протягом останніх місяців", особливо на тлі очікуваної угоди між США та Іраном, яка, на думку Ізраїлю, не забезпечить повної ліквідації іранського ядерного потенціалу.

Зростання загрози підтверджується перехопленими комунікаціями та активністю ізраїльських військових, зокрема переміщенням авіаційних боєприпасів і завершенням масштабних повітряних навчань.

Дослівно: "Водночас джерела не виключають, що це може бути елементом тиску Ізраїлю на Іран з метою змусити його відмовитися від ключових аспектів своєї ядерної програми, що лише підкреслює складність ситуації, з якою стикається Білий дім".

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Деталі: Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за словами аналітиків, прагне завадити підписанню угоди між США та Іраном, яку вважає загрозливою для безпеки Ізраїлю. Водночас він не хоче зіпсувати партнерські відносини з Трампом, попри те, що між ними вже виникали розбіжності з ключових питань регіональної безпеки.

"У підсумку рішення залежатиме від дій США та того, якої домовленості досягне Трамп. Але я не думаю, що Нетаньягу піде на крок, який зруйнує відносини з Вашингтоном, не маючи хоча б неофіційного схвалення", – вважає колишній високопосадовець американської розвідки Джонатан Панікофф, котрий спеціалізується на цьому регіоні.

Інше джерело, обізнане з позицією Білого дому, повідомило, що "США навряд чи допоможуть Ізраїлю здійснити удар, якщо не буде серйозної провокації з боку Тегерана".

Зазначається, що Ізраїль не має достатньої спроможності повністю знищити іранську ядерну програму без допомоги США — зокрема, без повітряного дозаправлення та використання бомб, здатних проникати глибоко під землю.

Водночас за інформацією джерела CNN в ізраїльському уряді, країна готова діяти самостійно, якщо вважатиме потенційну угоду США з Іраном неприйнятною.

"Я думаю, більш імовірно, що вони завдадуть удару, щоб зірвати угоду, якщо вирішать, що Трамп погодиться на "погану угоду". Ізраїльтяни не соромилися сигналізувати нам про це … як публічно, так і приватно", – сказав інший співрозмовник, знайомий із розвідданими США.

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