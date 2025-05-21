Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана – CNN

Биньямин Нетаньяху во время выступления на 67-м заседании Генассамблеи ООН в 2012 году. Фото Getty Images

Израиль активно готовится к возможному удару по ядерным объектам Ирана, вопреки текущей политике президента США Дональда Трампа, который стремится избежать эскалации в регионе.

Источник: CNN со ссылкой на источники в американской разведке

Детали: США получили новые разведданные, которые свидетельствуют о существенном росте вероятности израильского военного удара по ядерной инфраструктуре Ирана. По словам американских чиновников, такие действия Израиля противоречат текущей политической линии Белого дома.

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Как сообщил один из собеседников, правительство Израиля еще не приняло окончательного решения, однако "вероятность удара существенно возросла в течение последних месяцев", особенно на фоне ожидаемого соглашения между США и Ираном, которое, по мнению Израиля, не обеспечит полной ликвидации иранского ядерного потенциала.

Рост угрозы подтверждается перехваченными коммуникациями и активностью израильских военных, в частности перемещением авиационных боеприпасов и завершением масштабных воздушных учений.

Дословно: "В то же время источники не исключают, что это может быть элементом давления Израиля на Иран с целью заставить его отказаться от ключевых аспектов своей ядерной программы, что лишь подчеркивает сложность ситуации, с которой сталкивается Белый дом".

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Детали: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по словам аналитиков, стремится помешать подписанию соглашения между США и Ираном, которое считает угрожающим для безопасности Израиля. В то же время он не хочет испортить партнерские отношения с Трампом, несмотря на то, что между ними уже возникали разногласия по ключевым вопросам региональной безопасности.

"В итоге решение будет зависеть от действий США и того, какой договоренности достигнет Трамп. Но я не думаю, что Нетаньяху пойдет на шаг, который разрушит отношения с Вашингтоном, не имея хотя бы неофициального одобрения", – считает бывший высокопоставленный чиновник американской разведки Джонатан Паникофф, который специализируется на этом регионе.

Другой источник, знакомый с позицией Белого дома, сообщил, что "США вряд ли помогут Израилю осуществить удар, если не будет серьезной провокации со стороны Тегерана".

Отмечается, что Израиль не имеет достаточной способности полностью уничтожить иранскую ядерную программу без помощи США – в частности, без воздушной дозаправки и использования бомб, способных проникать глубоко под землю.

В то же время по информации источника CNN в израильском правительстве, страна готова действовать самостоятельно, если сочтет потенциальную сделку США с Ираном неприемлемой.

"Я думаю, более вероятно, что они нанесут удар, чтобы сорвать сделку, если решат, что Трамп согласится на "плохую сделку". Израильтяне не стеснялись сигнализировать нам об этом ... как публично, так и частным образом", – сказал другой собеседник, знакомый с разведданными США.

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