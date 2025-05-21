Уламки збитої цілі пошкодили будинок на Київщині: 5 постраждалих

П’ятеро людей постраждали внаслідок падіння уламків збитої російської цілі у Бориспільському районі Київської області.

Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова очільника області: "На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги".

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Фото з Telegram Миколи калашника

Деталі: Калашник додав, що постраждалим надали медичну допомогу.

За його словами, уламки пошкодили житловий будинок, де перебували ці люди. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Фото з Telegram Миколи калашника

"Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом", – запевнив очільник ОВА.

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Фото з Telegram Миколи калашника

Також унаслідок нічної російської атаки в області пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

Фото з Telegram Миколи калашника

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