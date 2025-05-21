Уламки збитої цілі пошкодили будинок на Київщині: 5 постраждалих
П’ятеро людей постраждали внаслідок падіння уламків збитої російської цілі у Бориспільському районі Київської області.
Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram
Пряма мова очільника області: "На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги".
Деталі: Калашник додав, що постраждалим надали медичну допомогу.
За його словами, уламки пошкодили житловий будинок, де перебували ці люди. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.
"Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом", – запевнив очільник ОВА.
Також унаслідок нічної російської атаки в області пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.
Передісторія:
- У ніч на 21 травня в Києві працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях на тлі загрози російських безпілотників.