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Уламки збитої цілі пошкодили будинок на Київщині: 5 постраждалих

Ірина БалачукСереда, 21 травня 2025, 07:14
Уламки збитої цілі пошкодили будинок на Київщині: 5 постраждалих
ФОТО З TELEGRAM МИКОЛИ КАЛАШНИКА

П’ятеро людей постраждали внаслідок падіння уламків збитої російської цілі у Бориспільському районі Київської області.

Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова очільника області: "На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги". 

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Фото з Telegram Миколи калашника 

Деталі: Калашник додав, що постраждалим надали медичну допомогу.

За його словами, уламки пошкодили житловий будинок, де перебували ці люди. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. 

 
Фото з Telegram Миколи калашника

"Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом", – запевнив очільник ОВА. 

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Фото з Telegram Миколи калашника

Також унаслідок нічної російської атаки в області пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

 
Фото з Telegram Миколи калашника

Передісторія:

Київська областьбезпілотники
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