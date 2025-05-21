Обломки сбитой цели повредили дом в Киевской области: 5 пострадавших 

Пять человек пострадали в результате падения обломков сбитой российской цели в Бориспольском районе Киевской области.

Источник: глава ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь главы области: "К сожалению, в результате вражеской атаки БпЛА пострадала семья из Бориспольского района. У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Детали: Калашник добавил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По его словам, обломки повредили жилой дом, где находились эти люди. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

"Сейчас уже решаем вопрос обеспечения семьи временным жильем", – заверил глава ОГА.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Также в результате ночной российской атаки в области повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

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