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ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів і 23 артсистеми

Ірина БалачукСереда, 21 травня 2025, 08:13
ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів і 23 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 980 російських загарбників і понад 170 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 976 780 (+980) осіб,
  • танків – 10 835 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 569 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28 090 (+23) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 692 (+71) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 169 (+76) од,
  • спеціальної техніки – 3 895 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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