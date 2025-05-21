ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 23 артсистемы
Среда, 21 мая 2025, 08:13
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 980 российских захватчиков и более 170 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 976 780 (+980) человек,
- танков – 10 835 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 569 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 090 (+23) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 692 (+71) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 169 (+76) ед,
- специальной техники – 3 895 (+1) ед.
Данные уточняются.