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ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 23 артсистемы

Ирина БалачукСреда, 21 мая 2025, 08:13
ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и 23 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 980 российских захватчиков и более 170 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 976 780 (+980) человек,
  • танков – 10 835 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 569 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 28 090 (+23) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 692 (+71) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 169 (+76) ед,
  • специальной техники – 3 895 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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