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Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: 6 військових загинули, понад 10 поранені – НГУ

Ірина БалачукСереда, 21 травня 2025, 08:18

6 військовослужбовців загинули та ще понад 10 дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу у Сумській області 20 травня.

Джерело: Національна гвардія України у Facebook

Дослівно НГУ: "У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення".

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Деталі: За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Повідомляється, що командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам.

НГУ запевняє, що надаватиме всю "необхідну інформація та сприяння".

"Командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора (20 травня – ред.) внаслідок ракетного удару в Сумській області", – йдеться в повідомленні.

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ракетний ударНацгвардіяжертви
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