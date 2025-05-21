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Ракетный удар по стрельбищу в Сумской области: 6 военных погибли, более 10 ранены – НГУ

Ирина БалачукСреда, 21 мая 2025, 08:18
Ракетный удар по стрельбищу в Сумской области: 6 военных погибли, более 10 ранены – НГУ
Дым после взрыва. Фото иллюстративное с Getty Images

6 военнослужащих погибли и еще более 10 получили ранения в результате российского ракетного удара по стрельбищу в Сумской области 20 мая.

Источник: Национальная гвардия Украины в Facebook

Дословно НГУ: "В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, более 10 – получили ранения".

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Детали: По факту трагедии проводится служебное расследование.

Сообщается, что командира воинской части отстранили, а необходимую информацию передали правоохранительным органам.

НГУ уверяет, что будет предоставлять всю "необходимую информация и содействие".

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"Командование НГУ и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера (20 мая – ред.) в результате ракетного удара в Сумской области", – говорится в сообщении.

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС писало, что россияне ударили "Искандером" по лагерю подготовки украинских военных в Сумской области. 

Предыстория:

ракетный ударНацгвардияжертвы
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