На фронті 164 бойових зіткнення, понад половина з яких – на Покровському і ще 2-х напрямках

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення. Найактивніше російські загарбники атакували Лиманський, Покровський та Новопавлівській напрямки, де відбулося 107 боїв.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

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На Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.