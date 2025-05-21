На фронте 164 боевых столкновения, более половины из которых - на Покровском и еще 2-х направлениях

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения. Активнее всего российские захватчики атаковали Лиманское, Покровское и Новопавловское направления, где произошло 107 боев.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.

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На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.

На Северском направлении враг совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили два штурмовых действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Одну неудачную попытку продвинуться вперед осуществили войска оккупанта на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, четыре из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.