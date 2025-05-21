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Міноборони РФ заявило, що Росію атакувало понад 150 дронів, пошкоджено завод ОПК

Станіслав ПогоріловСереда, 21 травня 2025, 09:10
Міноборони РФ заявило, що Росію атакувало понад 150 дронів, пошкоджено завод ОПК
Ілюстративне фото: Зеленський у Telegram, 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Міністерство оборони РФ заявило, що регіони Росії атакувало 150 безпілотників, в аеропортах вводили обмеження, у місті Болхов Орловської області була пошкоджена будівля заводу напівпровідникових приладів оборонно-промислового комплексу Росії.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, Meduza Telegram-канал Astra, губернатор Орловської області Андрій Кличков у Telegram

Деталі: Росіяни заявляють, що БпЛА перехоплювали у Брянському, Орловському, Курському, Московському регіонах.

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Також начебто безпілотникики було збито над Володимирською, Рязанською, Бєлгородською, Тульскою, Калужською областями, і над акваторією Чорного моря.

У зв'язку з атакою дронів тимчасові обмеження було введено в аеропортах Ярославля, Костроми та Калуги.

Місцева влада, зокрема, Орловської області, стверджує, що постраждалих і руйнувань немає.

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У пабліку міста Болхов Орловської області повідомили, що внаслідок атак "було пошкоджено деякі об'єкти".

Telegran-канали пишуть, що дрони атакували завод напівпровідникових приладів у Болхові (АТ "БЗПП"), продукція якого використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Оновлено. Пізніше губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що за уточненою інформацією, унаслідок атаки БпЛА в місті Болхові "зазнали ушкоджень кілька приватних житлових будинків і будівля Болховського заводу напівпровідникових приладів".

"Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки. Постраждалих немає", - заявив він.

Росіябезпілотникиросійсько-українська війна
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