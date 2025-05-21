Минобороны РФ заявило, что Россию атаковало более 150 дронов, поврежден завод ОПК

Иллюстративное фото: Зеленский в Telegram, 58 ОМПБр им. И.Выговского

Министерство обороны РФ заявило, что регионы России атаковало 150 беспилотников, в аэропортах вводили ограничения, в городе Болхов Орловской области было повреждено здание завода полупроводниковых приборов оборонно-промышленного комплекса России.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, Meduza, Telegram-канал Astra, губернатор Орловской области Андрей Клычков у Telegram

Детали: Россияне заявляют, что БпЛА перехватывали в Брянском, Орловском, Курском, Московском регионах.

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Также якобы беспилотники были сбиты над Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областями, и над акваторией Черного моря.

В связи с атакой дронов временные ограничения были введены в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги.

Местные власти, в частности, Орловской области, утверждают, что пострадавших и разрушений нет.

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В паблике города Болхов Орловской области сообщили, что в результате атак "были повреждены некоторые объекты".

Telegran-каналы пишут, что дроны атаковали завод полупроводниковых приборов в Болхове (АО "БЗПП"), продукция которого используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.