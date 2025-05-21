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У Трампа проти включення в заяву G7 обіцянки підтримки України та осуд війни РФ – Politico

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 21 травня 2025, 11:12
У Трампа проти включення в заяву G7 обіцянки підтримки України та осуд війни РФ – Politico
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Видання Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа виступила проти включення у заяву Групи семи обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв’язаної Росією війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: У публікації зазначається, що двоє залучених до підготовки заяви посадовців повідомили, що у погодженні спільної заяви G7, котру готують міністри фінансів "Сімки" у Канаді, виникли проблеми через позицію адміністрації Трампа.

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Зокрема, Штати висловилися проти включення у заяву фрази про подальшу підтримку України.

Крім того, у Вашингтоні хочуть уникнути опису нападу Росії на Україну як "протиправного" вторгнення. 

Що було раніше:

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  • Це вже не перший випадок за адміністрації Трампа, коли США блокують рішучі формулювання у заявах Групи семи щодо України на тлі прагнення президента США схилити очільника Кремля до мирних перемовин. 
  • У лютому країни G7 не змогли схвалити спільну заяву до 3-ї річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.
  • У квітні США відмовились підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю.
  • Держсекретар Марко Рубіо прямо визнав, що США прагнуть "уникати мови антагонізму" щодо Росії у заявах "Сімки".

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G7СШАУкраїна
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У Трампа проти включення в заяву G7 обіцянки підтримки України та осуд війни РФ – Politico
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