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У Трампа против включения в заявление G7 обещания поддержки Украины и осуждение войны РФ – Politico

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 21 мая 2025, 11:12
У Трампа против включения в заявление G7 обещания поддержки Украины и осуждение войны РФ – Politico
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Издание Politico со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что администрация президента США Дональда Трампа выступила против включения в заявление Группы семи обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности развязанной Россией войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: В публикации отмечается, что двое привлеченных к подготовке заявления должностных лиц сообщили, что в согласовании совместного заявления G7, которое готовят министры финансов "Семерки" в Канаде, возникли проблемы из-за позиции администрации Трампа.

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В частности, Штаты высказались против включения в заявление фразы о дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, в Вашингтоне хотят избежать описания нападения России на Украину как "противоправного" вторжения.

Что предшествовало:

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  • Это уже не первый случай при администрации Трампа, когда США блокируют решительные формулировки в заявлениях "Группы семи" по Украине на фоне стремления президента США склонить главу Кремля к мирным переговорам.
  • В феврале страны G7 не смогли принять совместное заявление к третьей годовщине полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.
  • В апреле США отказались подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье.
  • Госсекретарь Марко Рубио прямо признал, что США стремятся "избегать языка антагонизма" в отношении России в заявлениях "семерки".

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G7СШАУкраина
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