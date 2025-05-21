Окупанти дронами атакували Херсон та Білозерку: постраждали шестеро людей

21 травня російські військові атакували дронами Херсон та селище Білозерка Херсонської області, внаслідок ударів постраждали шестеро мирних жителів.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, вранці 21 травня 2025 року військові армії РФ атакували дронами мирне населення у селищі Білозерка Херсонського району. Внаслідок скидання вибухівки постраждало п'ятеро людей".

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Деталі: За фактами злочину Олешківська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.

Також окупанти о 9 годині вдарили дроном по Херсону, у результаті постраждав 64-річний чоловік. Він звернувся до лікарів із вибуховою травмою, контузією та пораненням голови. Його стан наразі оцінюють як легкий, він перебуває під наглядом медиків.

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