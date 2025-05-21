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Оккупанты дронами атаковали Херсон и Белозерку: пострадали шесть человек

Анастасия ПроцСреда, 21 мая 2025, 11:57
Оккупанты дронами атаковали Херсон и Белозерку: пострадали шесть человек
Иллюстративное фото: Getty Images

21 мая российские военные атаковали дронами Херсон и поселок Белозерка Херсонской области, в результате ударов пострадали шесть мирных жителей.

Источник: Херсонская областная прокуратура, Херсонская ОВА

Дословно прокуратура: "По данным следствия, утром 21 мая 2025 года военные армии РФ атаковали дронами мирное население в поселке Белозерка Херсонского района. В результате сброса взрывчатки пострадали пять человек".

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Детали: По фактам преступления Алешковская окружная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Также оккупанты в 9 часов ударили дроном по Херсону, в результате пострадал 64-летний мужчина. Он обратился к врачам со взрывной травмой, контузией и ранением головы. Его состояние сейчас оценивают как легкое, он находится под наблюдением медиков.

Знать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

ХерсонХерсонская область
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