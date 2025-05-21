Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Хартія": РФ накопичує війська поблизу кордону з Харківщиною

Анастасія ПроцСереда, 21 травня 2025, 14:02
Хартія: РФ накопичує війська поблизу кордону з Харківщиною
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська нарощують особовий склад поблизу державного кордону на Харківському напрямку, що може свідчити про підготовку до нової фази активних штурмових дій.

Джерело: начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус в етері "Суспільного"

Пряма мова: "Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії. В цілому, у них нічого не виходить. Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю.

Реклама:

Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак".

Деталі: За словами військового, росіяни застосовують комбінований принцип пересування: артилерію, безпілотні системи, важку техніку. 

"Водночас заведення піхоти: тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому  йде просування",  додав він.

РЕКЛАМА:

Окремо начальник штабу наголосив на збільшенні застосування дронів на оптоволокні. Ці безпілотники важко виявити і подавити засобами радіоелектронної боротьби, а їх дальність польоту може досягати 15–30 кілометрів.

Пряма мова: "Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів  ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є".

Харківська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нова справа проти Порошенка: слідство вважає, що він готував "Харківські угоди"
фото, відео, доповнено Портнова застрелили у Мадриді
За час дії воєнного стану на кордоні затримали 49 тисяч втікачів – ДПСУ
У Трампа проти включення в заяву G7 обіцянки підтримки України та осуд війни РФ – Politico
фото У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: 6 військових загинули, понад 10 поранені – НГУ
Усі новини...
Харківська область
Через російські обстріли Куп’янська постраждали три жінки
Армія РФ атакувала село на Харківщині: постраждали дві жінки
Вранці РФ скинула авіаційну бомбу на Купʼянськ: постраждали дві жінки і чоловік
Останні новини
16:00
Працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка в живіт у Харкові, оголосили підозру в хуліганстві
15:53
В Кремлі заявили, що захищатимуть свої судна в Балтійському морі всіма доступними засобами
15:52
У Помпеях виявили гробницю жриці богині родючості Церери: це перший доказ існування її культу в місті
15:42
М’ясо птиці подорожчало: які ціни
15:35
Розрахована на 1000 учнів: у Запоріжжі відкрили ще одну підземну школу
15:26
Стало відомо, хто може купити близько 400 заправок Коломойського
15:08
У "справі Порошенка" хочуть використати відео про начебто передачу мільйонів з Москви – УП
15:07
Мінрозвитку планує передати приватникам українські аеропорти на утримання: які переваги
15:05
Росія може збільшити флот стратегічних бомбардувальників – аналітики
15:02
Китай може стати новим головним донором ВООЗ: там пообіцяли більші внески
Усі новини...
Реклама:
Реклама: