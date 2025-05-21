"Хартія": РФ накопичує війська поблизу кордону з Харківщиною

Російські війська нарощують особовий склад поблизу державного кордону на Харківському напрямку, що може свідчити про підготовку до нової фази активних штурмових дій.

Джерело: начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус в етері "Суспільного"

Пряма мова: "Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії. В цілому, у них нічого не виходить. Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю.

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Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак".

Деталі: За словами військового, росіяни застосовують комбінований принцип пересування: артилерію, безпілотні системи, важку техніку.

"Водночас заведення піхоти: тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому – йде просування", – додав він.

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Окремо начальник штабу наголосив на збільшенні застосування дронів на оптоволокні. Ці безпілотники важко виявити і подавити засобами радіоелектронної боротьби, а їх дальність польоту може досягати 15–30 кілометрів.

Пряма мова: "Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів – ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є".